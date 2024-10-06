На Драгобраті жінка знайшла велетенський гриб — яка вага

Жінка знайшла гігантський гриб. Фото: скриншот

З настанням осені грибний сезон в Україні набирає обертів, і в Карпатах вже знаходять дари природи. Однією з таких знахідок став велетенський гриб.

Відео поширюється у соцмережах.

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Величезного гриба вагою три кілограми знайшли на Драгобраті в українських Карпатах.

Знахідка відразу стала сенсацією в соцмережах. Авторка відео розповіла, що гриб був у ідеальному стані — без жодного хробачка.

Пізніше жінка поділилася кадрами висушеної шапки гриба, показуючи його в розрізі.

А минулого року на Волині жінка знайшла гриб-рекордсмен — вага 12 кілограмів.

Нагадаємо, в Україні розпочався довгоочікуваний сезон збору грибів, а найбільшою популярністю серед них користуються саме білі види. Якщо ви збираєтеся до лісу на "тихе полювання", вам варто знати, куди саме поїхати, щоб зібрати велику кількість смачних білих грибів.

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