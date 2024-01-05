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На Волыне сбили насмерть подростка — водителем оказался сотрудник Госпограслужбы

5 января 2024 14:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ДТП на Волыне - в смертельной аварии виноват сотрудник Госпограслужбы
Знак ДТП на дороге. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Волыне правоохранитель сбил насмерть 14-летнего мальчика. Водителем оказался сотрудник Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает ГБР и издание "Политика страны".

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Сообщается, что вечером 4 января около 20:00 часов в селе Пульмо, что находится в Ковельском районе, произошло трагическое событие. Водитель служебной машины, который являлся правоохранителем, не справился с управлением из-за ненадлежащего выбора скорости и условий дождливой погоды. 

В результате он наехал на 14-летнего мальчика, который шёл в том же направлении. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

Сообщение ГБР
Сообщение ГБР о ДТП на Волыне. Фото: скриншот

Кем оказался водитель, который насмерть сбил подростка

Правоохранителем, который сбил мальчика, оказался сотрудник Государственной пограничной службы.

Источники сообщили, что в 19:50 произошло ДТП, в котором был замешан 23-летний военнослужащий Пограничной службы Украины Гаврось, управляющий автомобилем марки Chevrolet. 

Он наехал на 14-летнего мальчика, учащегося местной школы, который шёл вдоль дороги в том же направлении. 

Напомним, что Самборский горрайонный суд признал водителя виновным в смертельном ДТП, которое произошло 26 ноября 2019 года. В то же время, его освободили от основного наказания и назначили двухлетний испытательный срок.

Кроме того, в Киеве мужчина в нетрезвом состоянии сбил 37-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Женщину госпитализировали в больницу с многочисленными ушибами, черепно-мозговой травмой и переломом костей таза.

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