ДТП на Волині - у смертельній аварії винен співробітник Держприкордонслужби

ДТП знак на дорозі. Фото: Shutterstock

На Волині правоохоронець збив на смерть 14-річного хлопчика. Водієм виявився співробітник Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє ДБР.

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Повідомляється, що ввечері 4 січня близько 20:00 години в селі Пульмо, що знаходиться в районі Ковеля, сталася трагічна подія. Водій службової машини, який був правоохоронцем, не впорався з керуванням через неналежний вибір швидкості та умов дощової погоди.

В результаті він наїхав на 14-річного хлопчика, який йшов у тому ж напрямку. Від отриманих травм підліток помер на місці події.

Повідомлення ДБР про ДТП на Волині. Фото: скриншот

Ким виявився водій, який на смерть збив підлітка

Правоохоронцем, який збив хлопчика, виявився співробітник Державної прикордонної служби.

Джерела повідомили, що о 19:50 сталася ДТП, в якій було замішано 23-річного військовослужбовця Прикордонної служби України Гаврось, який керував автомобілем марки Chevrolet.

Він наїхав на 14-річного хлопчика, який навчається місцевої школи, який йшов уздовж дороги в тому ж напрямку.

Нагадаємо, що Самбірський міськрайонний суд визнав водія винним у смертельній ДТП, яка сталася 26 листопада 2019 року. Водночас його звільнили від основного покарання і призначили дворічний випробувальний термін.

Крім того, у Києві чоловік у нетверезому стані збив 37-річну жінку та втік з місця події. Жінку госпіталізували до лікарні з численними забоями, черепно-мозковою травмою та переломом кісток тазу.