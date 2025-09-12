Суд Волыни назначил домашний арест участнику схемы по переправке уклонистов

Изъяты деньги за переправку через границу Украины. Фото: Западное региональное управление ГПСУ

Правоохранители разоблачили схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины вне пунктов пропуска. На Волыни задержали дельца, который за деньги помогал им пересечь границу.

Об этом 11 сентября информирует Западное региональное управление ГПСУ.

В чем суть схемы

Оперативники Волынского пограничного отряда, совместно с работниками Ковельского ГУНП и Управления СБУ, разоблачили 43-летнего жителя Киевщины, который был нанят для перевозки двух мужчин к линии границы.

За эту услугу жители Харькова и Волыни заплатили "перевозчику" соответственно 5000 и 10500 долларов США. Правоохранителям удалось задержать "перевозчика" после того, как он получил оплату.

Что грозит дельцу

Подозреваемому сообщено о подозрении по ч.3 ст.332 Уголовного кодекса. Суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста в ночное время. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность сообщника, который организовывал эту схему.

Ранее сообщалось, что в Одесской области перекрыли канал переправки уклонистов. Трое жителей из разных областей организовали схему незаконного пересечения границы.

Также мы сообщали, что иностранцы хотели переправить за границу мужчин.