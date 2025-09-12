Суд Волині призначив домашній арешт учаснику схеми з переправлення ухилянтів

Вилучені гроші за переправлення через кордон України. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України поза пунктами пропуску. На Волині затримали ділка, який за гроші допомагав їм перетнути кордон.

Про це 11 вересня інформує Західне регіональне управління ДПСУ.

В чому суть схеми

Оперативники Волинського прикордонного загону, спільно з працівниками Ковельського ГУНП та Управління СБУ, викрили 43-річного жителя Київщини, який був найнятий для перевезення двох чоловіків до лінії кордону.

За цю послугу мешканці Харкова та Волині сплатили "перевізнику" відповідно 5000 та 10500 доларів США. Правоохоронцям вдалося затримати "перевізника" після того, як він отримав оплату.

Що загрожує ділку

Підозрюваному повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 Кримінального кодексу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту у нічний час. Наразі правоохоронні органи встановлюють особу спільника, який організовував цю схему.

Раніше повідомлялось, що на Одещині перекрили канал переправлення ухилянтів. Троє мешканців з різних областей організували схему незаконного перетину кордону.

Також ми повідомляли, що іноземці хотіли переправити за кордон чоловіків.