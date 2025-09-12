Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Волині викрили схему з переправленням ухилянтів через кордон

На Волині викрили схему з переправленням ухилянтів через кордон

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 03:32
Суд Волині призначив домашній арешт учаснику схеми з переправлення ухилянтів
Вилучені гроші за переправлення через кордон України. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України поза пунктами пропуску. На Волині затримали ділка, який за гроші допомагав їм перетнути кордон.

Про це 11 вересня інформує Західне регіональне управління ДПСУ.

Реклама
Читайте також:

В чому суть схеми

Оперативники Волинського прикордонного загону, спільно з працівниками Ковельського ГУНП та Управління СБУ, викрили 43-річного жителя Київщини, який був найнятий для перевезення двох чоловіків до лінії кордону.

За цю послугу мешканці Харкова та Волині сплатили "перевізнику" відповідно 5000 та 10500 доларів США. Правоохоронцям вдалося затримати "перевізника" після того, як він отримав оплату.

Що загрожує ділку

Підозрюваному повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 Кримінального кодексу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту у нічний час. Наразі правоохоронні органи встановлюють особу спільника, який організовував цю схему.

Раніше повідомлялось, що на Одещині перекрили канал переправлення ухилянтів. Троє мешканців з різних областей організували схему незаконного перетину кордону. 

Також ми повідомляли, що іноземці хотіли переправити за кордон чоловіків.

кордон суд хабар Волинська область ухилянти ДПСУ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації