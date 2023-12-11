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На Волыни обнаружили уникальную книгу, спрятанную в артиллерийской гильзе

11 декабря 2023 16:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Волыни обнаружили уникальную книгу, спрятанную в артиллерийской гильзе
Необычное украинское издание с трезубцем нашли в поле Волыни. Фото: Волынский краеведческий музей
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вблизи Луцка в поле археологи нашли уникальное издание по истории Украины. Он был спрятан в гильзу от пушки.

Об этом сообщил Волынский краеведческий музей.

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Гильза от артиллерийского снаряда была с национальной символикой и украинскими печатными изданиями. Теперь ценный артефакт пополнит местный краеведческий музей.

Волынский краеведческий музей получил еще один интересный артефакт. Он стал доказательством того, как переменные оккупационные режимы вели борьбу с украинской идентичностью.

"На уничтоженной временем бумаге все же узнаем герб — Тризуб, журнал "Орленок", фрагменты страниц из книги об истории Украины", — написали в музее о ценной находке.

Содержимое гильзы было герметично закрыто специально изготовленной пробкой.

"Тот, кто ее закопал ради своей безопасности, мог все уничтожить, но, очевидно, намеревался сохранить украинское слово для себя и потомков, верил, что Украина снова возникнет", — отмечают в музее.

музей
Гильза от артиллерийского снаряда. Фото: скриншот
листья
Листья от уникальной книги. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что во время археологических раскопок в Турции археологи обнаружили таблички с неизвестным языком 3000-летней давности. Ученые рассказывают, что этот вновь проявленный язык почти невозможно расшифровать.

Напоминаем, что археологам удалось найти святое место, где Иисус Христос вроде бы исцелил слепого человека. Произошло это в Иерусалиме.

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