На Волыни обнаружили уникальную книгу, спрятанную в артиллерийской гильзе

Необычное украинское издание с трезубцем нашли в поле Волыни. Фото: Волынский краеведческий музей

Вблизи Луцка в поле археологи нашли уникальное издание по истории Украины. Он был спрятан в гильзу от пушки.

Об этом сообщил Волынский краеведческий музей.

Читайте также:

Уникальное украинское историческое издание с трезубцем нашли на Волыни

Гильза от артиллерийского снаряда была с национальной символикой и украинскими печатными изданиями. Теперь ценный артефакт пополнит местный краеведческий музей.

Волынский краеведческий музей получил еще один интересный артефакт. Он стал доказательством того, как переменные оккупационные режимы вели борьбу с украинской идентичностью.

"На уничтоженной временем бумаге все же узнаем герб — Тризуб, журнал "Орленок", фрагменты страниц из книги об истории Украины", — написали в музее о ценной находке.

Содержимое гильзы было герметично закрыто специально изготовленной пробкой.

"Тот, кто ее закопал ради своей безопасности, мог все уничтожить, но, очевидно, намеревался сохранить украинское слово для себя и потомков, верил, что Украина снова возникнет", — отмечают в музее.

Гильза от артиллерийского снаряда. Фото: скриншот

Листья от уникальной книги. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что во время археологических раскопок в Турции археологи обнаружили таблички с неизвестным языком 3000-летней давности. Ученые рассказывают, что этот вновь проявленный язык почти невозможно расшифровать.

Напоминаем, что археологам удалось найти святое место, где Иисус Христос вроде бы исцелил слепого человека. Произошло это в Иерусалиме.

