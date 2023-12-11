На Волині виявили унікальну книгу, сховану в артилерійській гільзі

Незвичне українське видання з тризубом знайшли у полі на Волині. Фото: Волинський краєзнавчий музей

Поблизу Луцька у полі археологи знайшли унікальне видання по історії України. Воно було заховане у гільзу від гармати.

Про це повідомив Волинський краєзнавчий музей.

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Гільза від артилерійського снаряду була з національною символікою та українськими друкованими виданнями. Тепер цінний артефакт поповнить місцевий краєзнавчий музей.

Волинський краєзнавчий музей отримав у надбання ще один цікавий артефакт. Він став доказом того, як змінні окупаційні режими вели боротьбу з українською ідентичністю.

"На понищеному часом папері все ж таки впізнаємо герб — Тризуб, часопис "Орленя", фрагменти сторінок із книги про історію України", — написали у музеї про цінну знахідку.

Вміст гільзи був герметично закритий спеціально виготовленим корком.

"Той, хто її закопав заради своєї безпеки, міг усе знищити, але вочевидь, мав намір зберегти українське слово для себе і нащадків, вірив, що Україна знову постане", — наголошують у музеї.

Гільза від артилерійського снаряда. Фото: скриншот

Листки від унікальної книги. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що під час археологічних розкопок у Туреччині археологи знайшли таблички з невідомою мовою 3000-річної давності. Вчені розповідають, що цю нововиявлену мову майже неможливо розшифрувати.

Нагадуємо, що археологам вдалося знайти святе місце, де Ісус Христос начебто сцілив сліпу людину. Сталося це в Єрусалимі.

