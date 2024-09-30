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На Волыни в ДТП погиб "киборг" Павел Чайка

30 сентября 2024 20:59
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
На Волыни в ДТП 30 сентября погиб "киборг" Павел Чайка
Павел Чайка. Фото: Facebook
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Волынской области на дороге вблизи села Хорохорин 29 сентября в дорожно-транспортном происшествии погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, капитан, защитник Донецкого аэропорта Павел Чайка. Муж разбился во время езды на мотоцикле.

Об инциденте сообщила полиция Волынской области в Facebook в понедельник, 30 сентября.

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Военный Павел Чайка был родом из волынского города Рожище, вдобавок он был его почетным гражданином. Вместе с супругой военный проживал в Киеве.

По данным правоохранителей, 36-летний житель Киевской области, управляя мотоциклом Harley Devidson, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Fusion, за рулем которого находился 30-летний житель Владимира.

В результате столкновения мотоцикл загорелся, а его водитель погиб.

С военными будут прощаться в родном городе 2 октября:

  • 12:00 — прощание возле родительского дома в Рожище;
  • 12:10 — общественная панихида и панихида захоронения.

У погибшего военного остались родители, жена и родная сестра.

Что известно о Павле Чайке

Павел Чайка получил орден "За мужество" трижды: III степени — 8 июля 2014 года, II степени — 4 декабря 2014 года, а I степени — 26 февраля 2015 года.

Также в 2016 он стал "Народным героем Украины" и получил нагрудный знак "За образцовость в военной службе" III степени.

Чайка служил в армии с 2007 года. Участвовал, в частности, в обороне Донецкого аэропорта и Дебальцевском плацдарме.

Ранее мы сообщали, что во время выполнения боевого задания в Донецкой области погибла тяжелоатлетка, тренер и военная Нина Пашкевич. Защитнице было 47 лет.

Также бывший военнослужащий Виктор Розовый поделился переживаниями по поводу потери друга. Он вспомнил своего товарища по оружию Николая Лукьянюка с позывным "Рэт".

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