На Волині у ДТП 30 вересня загинув "кіборг" Павло Чайка

Павло Чайка. Фото: Facebook

У Волинській області на дорозі поблизу села Хорохорин 29 вересня у дорожньо-транспортній пригоді загинув військовослужбовець Збройних сил України, капітан, оборонець Донецького аеропорту Павло Чайка. Чоловік розбився під час їзди на мотоциклі.

Про інцидент повідомила поліція Волинської області у Facebook у понеділок, 30 вересня.

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Військовий розбився на мотоциклі

Військовий Павло Чайка був родом із волинського міста Рожище, На додачу він був його почесним громадянином. Разом із дружиною військовий проживав у Києві.

За даними правоохоронців, 36-річний мешканець Київської області, керуючи мотоциклом Harley Devidson, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, за кермом якого перебував 30-річний житель Володимира.

Унаслідок зіткнення мотоцикл загорівся, а його водій загинув.

З військовим прощатимуться у рідному місті 2 жовтня:

12:00 — прощання біля батьківського дому в Рожищі;

12:10 — громадська панахида та чин поховання.

У загиблого військового залишилися батьки, дружина та рідна сестра.

Що відомо про Павла Чайку

Павло Чайка отримав орден "За мужність" тричі: III ступеня — 8 липня 2014 року, II ступеня — 4 грудня 2014 року, а I ступеня — 26 лютого 2015 року.

Також у 2016 році він став "Народним героєм України" і отримав нагрудний знак "За взірцевість у військовій службі" III ступеня.

Чайка служив у армії з 2007 року. Брав участь, зокрема, в обороні Донецького аеропорту та на Дебальцівському плацдармі.

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