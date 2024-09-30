На Волині у ДТП 30 вересня загинув "кіборг" Павло Чайка

На Волині у ДТП загинув "кіборг" Павло Чайка
У Волинській області на дорозі поблизу села Хорохорин 29 вересня у дорожньо-транспортній пригоді загинув військовослужбовець Збройних сил України, капітан, оборонець Донецького аеропорту Павло Чайка. Чоловік розбився під час їзди на мотоциклі.
Про інцидент повідомила поліція Волинської області у Facebook у понеділок, 30 вересня.
Військовий розбився на мотоциклі
Військовий Павло Чайка був родом із волинського міста Рожище, На додачу він був його почесним громадянином. Разом із дружиною військовий проживав у Києві.
За даними правоохоронців, 36-річний мешканець Київської області, керуючи мотоциклом Harley Devidson, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, за кермом якого перебував 30-річний житель Володимира.
Унаслідок зіткнення мотоцикл загорівся, а його водій загинув.
З військовим прощатимуться у рідному місті 2 жовтня:
- 12:00 — прощання біля батьківського дому в Рожищі;
- 12:10 — громадська панахида та чин поховання.
У загиблого військового залишилися батьки, дружина та рідна сестра.
Що відомо про Павла Чайку
Павло Чайка отримав орден "За мужність" тричі: III ступеня — 8 липня 2014 року, II ступеня — 4 грудня 2014 року, а I ступеня — 26 лютого 2015 року.
Також у 2016 році він став "Народним героєм України" і отримав нагрудний знак "За взірцевість у військовій службі" III ступеня.
Чайка служив у армії з 2007 року. Брав участь, зокрема, в обороні Донецького аеропорту та на Дебальцівському плацдармі.
Раніше ми повідомляли, що під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинула важкоатлетка, тренерка та військова Ніна Пашкевич. Захисниці було 47 років.
Також колишній військовослужбовець Віктор Розовий поділився переживаннями щодо втрати друга. Він згадав свого побратима Миколу Лукʼянюка з позивним "Рет".
Читайте Новини.LIVE!