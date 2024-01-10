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На Волыни школьник получил серьезное обморожение рук

10 января 2024 12:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Волыни школьник получил серьезное обморожение рук
Пострадавший школьник Роман Матвиюк и его мама. Фото: Суспільне
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ожоговое отделение Луцкой больницы попал 11-летний школьник Роман Матвиюк. Мальчик получил серьезные ожоги, играя с друзьями в снежки.

Об этом сообщает Суспільне.

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Мама мальчика рассказала, что вначале мальчика доставили в местную больницу в Горохове, а затем перевели в медицинское учреждение в Луцке. Сейчас Роману проводят лечение, включая перевязки, инъекции и капельницы.

Роман объяснил, что он был на улице в варежках, играя в снежки с друзьями. Когда его перчатки промокли, он почувствовал сильный холод в руках.

"Я даже не подозревал об обморожении. Мы пытались согреть руки, сначала засунув их в снег, затем опустив в холодную воду. После поисков в интернете мы попробовали теплую воду. Но тогда руки уже начали синеть и становиться фиолетовыми", — поделился мальчик.

По словам заведующего отделением Романа Трача, пострадавший обратился за помощью вовремя, и существует шанс спасти его пальцы, поскольку удалось восстановить кровообращение. При этом медик уточнил, что сейчас состояние школьника удовлетворительное.

Что нельзя делать при обморожении 

По словам медиков главное — немедленно обратиться к врачам. Также нельзя растирать пораженные участки снегом из-за возможного дополнительного повреждения кристаллами льда. 

Распространенное заблуждение, что закрывание лица шарфом предотвратит обморожение губ и носа, также не верно, поскольку выдыхаемая влага может способствовать дополнительному охлаждению.

Напомним, что за два дня украинцы собрали 1 млн грн для детей из села Гроза в Харьковской области, ставших сиротами из-за ракетного удара россиян. Средства передадут лицам, которые занимаются детьми.

Также мы сообщали, что с января 2024 года увеличился размер алиментов на содержание ребенка. Он зависит от "детского" прожиточного минимума, размер которого повысился.

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