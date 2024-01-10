На Волині школяр отримав серйозне обмороження рук

Постраждалий школяр Роман Матвіюк та його мама. Фото: Суспільне

До опікового відділення Луцької лікарні потрапив 11-річний школяр Роман Матвіюк. Хлопчик отримав серйозні опіки, граючи з друзями у сніжки.

Про це повідомляє Суспільне.

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Мама хлопчика розповіла, що спочатку хлопчика доправили до місцевої лікарні у Горохові, а потім перевели до медичного закладу у Луцьку. Наразі Роману проводять лікування, включаючи перев'язки, ін'єкції та крапельниці.

Роман пояснив, що він був на вулиці у рукавичках, граючи у сніжки з друзями. Коли його рукавички промокли, він відчув сильний холод у руках.

"Я навіть не підозрював про обмороження. Ми намагалися зігріти руки, спочатку засунувши їх у сніг, потім опустивши в холодну воду. Після пошуків в інтернеті ми спробували теплу воду. Але тоді руки вже почали синіти й ставали фіолетовими", — поділився хлопчик.

За словами завідувача відділення Романа Трача, постраждалий звернувся за допомогою вчасно, і існує шанс врятувати його пальці, оскільки вдалося відновити кровообіг. При цьому медик уточнив, що наразі стан школяра задовільний.

Що не можна робити під час обмороження

За словами медиків, головне — негайно звернутися до лікарів. Також не можна розтирати уражені ділянки снігом через можливе додаткове пошкодження кристалами льоду.

Поширена помилка, що закривання обличчя шарфом запобігає обмороженню губ і носа, також не вірно, оскільки волога, що видихається, може сприяти додатковому охолодженню.

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