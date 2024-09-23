В Ратном чиновник ТЦК незаконно снимал офицеров с воинского учета — какое решение суда

Судья Анна Андриенко. Иллюстративное фото: poltava.to/news

На Волыни в поселке Ратное мужчина способствовал безосновательному исключению из военного учета 14 офицеров запаса. Суд назначил ему 17 тысяч гривен штрафа.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

По данным приговора, военнослужащий Андрей К., который занимал должность начальника мобилизационного отделения в одном из территориальных центров комплектования, с апреля 2022 года по февраль 2023 года подавал своему руководству списки офицеров запаса для исключения с воинского учета.

В материалах дела указано, что по представлению Андрея К. 14 офицеров запаса исключили с учета без надлежащих оснований, они также получили право выезжать за границу. В суде обвиняемый признал свою вину.

Во время военного положения все постановления ВВК в отношении офицеров запаса должны быть утверждены штатной ВВК региона. В обратном случае документы считаются ненадлежащим образом оформленными.

Решение суда

Судья Оксана Свистун рассмотрела дело, изучив все материалы она признала военного виновным в служебной халатности, назначив штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, капитан ВСУ Юрий Цаларунзи и его подельник майор Виталий Максимчук требовали от военнослужащих деньги за то, чтобы солдат не привлекли к административной ответственности.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области суд рассматривал дело 34-летнего мужчины, уклонявшегося от военной службы. Мужчина получил повестку, но так и не явился в ТЦК.