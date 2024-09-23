У Ратному посадовець ТЦК незаконно знімав офіцерів з військового обліку — яке рішення суду

Суддя Ганна Андрієнко. Ілюстративне фото: poltava.to/news

На Волині у селищі Ратне чоловік сприяв безпідставному виключенню з військового обліку 14 офіцерів запасу. Суд призначив йому 17 тисяч гривень штрафу.

Про це стало відомо з вироку, який було опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

За даними вироку, військовослужбовець Андрій К., який обіймав посаду начальника мобілізаційного відділення в одному з територіальних центрів комплектування, з квітня 2022 року по лютий 2023 року подавав своєму керівництву списки офіцерів запасу для виключення з військового обліку.

У матеріалах справи вказано, що за подання Андрія К. 14 офіцерів запасу виключили з обліку без належних підстав, вони також отримали право виїздити за кордон. У суді обвинувачений визнав свою провину.

Під час воєнного стану всі постанови ВЛК щодо офіцерів запасу повинні бути затверджені штатною ВЛК регіону. У зворотному випадку документи вважаються неналежно оформленими.

Рішення суду

Суддя Оксана Свистун розглянула справу, вивчивши всі матеріали вона визнала військового винним у службовій недбалості, призначивши штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, капітан ЗСУ Юрій Цаларунзі та його спільник майор Віталій Максімчук вимагали від військовослужбовців гроші за те, щоб солдатів не притягнули до адміністративної відповідальності.

Раніше ми писали, що у Хмельницькій області суд розглядав справу 34-річного чоловіка, який ухилявся від військової служби. Чоловік отримав повістку, але так і не з'явився до ТЦК.