Младенец попал в больницу с термометром в кишечнике

Рентген младенца. Фото: Волынское областное медобъединение защиты материнства и детства

В Луцке из-за самолечения младенец оказался в больнице. Врачи обнаружили в толстом кишечнике шестимесячной девочки электронный термометр, который родители использовали в попытках лечения запора.

Об этом сообщило Волынское областное медобъединение защиты материнства и детства.

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Младенец попал в больницу

8 октября бригада экстренной медицинской помощи транспортировала маму с ребенком из Камня-Каширского в Волынскую областную детскую клиническую больницу в Луцке. Врачи, проведя рентгеновское обследование, обнаружили термометр, который можно было прощупать при осмотре живота ребенка.

Мать младенца объяснила, что пыталась сделать клизму с помощью термометра, смазанного растительным маслом. К сожалению, это привело к тому, что прибор полностью попал в кишечник ребенка.

Для извлечения термометра медицинские работники применили эндоскоп, избегая хирургического вмешательства.

"Достать прибор было очень непросто. Действовать нужно было очень осторожно, чтобы не травмировать младенцу анус и внутренние органы. Самостоятельно градусник выйти не мог, вместо этого мог перфорировать кишечник или в дальнейшем спровоцировать кишечную непроходимость", — пояснили врачи.

Изъятый термометр. Фото: Волынское областное медобъединение защиты материнства и детства

Врачи предостерегают родителей от самолечения детей и использования советов некомпетентных лиц. В случае проблем со стулом младенца важно обращаться к специалистам: семейному врачу, педиатру или гастроэнтерологу, которые могут оказать квалифицированную помощь и, при необходимости, назначить лечение.

В то же время родители могут облегчить самочувствие ребенка такими простыми способами:

положить младенца на живот;

выполнить упражнение "велосипед", имитируя движения ногами ребенка;

использовать позу "султанчик", держа ребенка за середину грудной клетки и сводя стопы вместе;

делать легкий массаж живота по часовой стрелке.

"Помните, что советы по сомнительным интернет-страницам, советы некомпетентных подруг, родственников, знакомых могут нанести тяжкий вред здоровью ребенка!" — добавили медики.

Сообщение Волынского областного медобъединения защиты материнства и детства. Фото: скриншот

Напомним, так называемая "икота" может свидетельствовать о некоторых заболеваниях, длиться долго и вызвать истощение.

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