Немовля потрапило до лікарні  з термометром в кишківнику

Рентген немовля. Фото: Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства

В Луцьку через самолікування немовля опинилося в лікарні. Лікарі виявили в товстому кишківнику шестимісячної дівчинки електронний термометр, який батьки використовували у спробах лікування закрепу.

Про це повідомило Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства.

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8 жовтня бригада екстреної медичної допомоги транспортувала маму з дитиною з Каменя-Каширського до Волинської обласної дитячої клінічної лікарні в Луцьку. Лікарі, провівши рентгенівське обстеження, виявили термометр, який також можна було прощупати під час огляду живота дитини.

Мати немовляти пояснила, що намагалася зробити клізму за допомогою термометра, змащеного олією. На жаль, це призвело до того, що прилад повністю потрапив у кишківник дитини.

Для вилучення термометра медичні працівники застосували ендоскоп, уникаючи хірургічного втручання.

"Дістати прилад було дуже непросто. Діяти треба було дуже обережно, щоб не травмувати немовляті анус та внутрішні органи. Самостійно градусник вийти не міг, натомість міг перфорувати кишківник або надалі спровокувати кишкову непрохідність", — пояснили лікарі.

Вилучений термометр. Фото: Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства

Лікарі застерігають батьків від самолікування дітей і використання порад некомпетентних осіб. У разі проблем із випорожненням немовляти важливо звертатися до фахівців: сімейного лікаря, педіатра чи гастроентеролога, які можуть надати кваліфіковану допомогу та, за потреби, призначити лікування.

Водночас батьки можуть полегшити самопочуття дитини такими простими способами:

покласти немовля на живіт;

виконати вправу "велосипед", імітуючи рухи ногами дитини;

використовувати позу "султанчик", тримаючи дитину за середину грудної клітини та зводячи стопи разом;

робити легкий масаж живота за годинниковою стрілкою.

"Пам’ятайте, що поради з сумнівних інтернет-сторінок, поради некомпетентних подруг, родичів, знайомих можуть завдати тяжкої шкоди здоров'ю дитини!" — додали медики.

Допис Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства. Фото: скриншот

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