Выезд мужчин за границу — на Волыни осудили дельцов, которые переправили 50 уклонистов в Польшу

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Волынской области двое мужчин незаконно помогали военнообязанным выехать за границу. Организаторы схемы за деньги вносили данные клиентов в систему "Шлях".

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что схема для уклонистов действовала с декабря 2022 года по февраль 2023-го.

Военнообязанных вносили в систему "Шлях" как физических лиц-предпринимателей с лицензией на международные грузовые перевозки, что позволяло им пересекать границу. Таким способом в Польшу выехало не менее 50 человек.

В ходе судебного заседания обвиняемые признали свою вину и заключили соглашение с прокурором.

Решение суда

Суд, исследовав материалы дела, признал двух мужчин виновными по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за незаконную переправку лиц через границу и несанкционированное вмешательство в работу электронных сетей. Им назначено наказание в виде трех лет пробационного надзора.

А на Львовщине мобилизованный военный обратился в суд, поскольку его рапорт об увольнении со службы оставили без рассмотрения. Он хотел демобилизоваться, чтобы ухаживать за отцом, который имеет первую группу инвалидности.

Также мы писали, что в Волынской области осудили 38-летнего мужчину за отказ от постановки на воинский учет.