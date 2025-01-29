Виїзд чоловіків за кордон — на Волині засудили ділків, які переправили 50 ухилянтів у Польщу

Молоток судді. Фото: Pexels

У Волинській області двоє чоловіків незаконно допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон. Організатори схеми за гроші вносили дані клієнтів у систему "Шлях".

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що схема для ухилянтів діяла з грудня 2022 року по лютий 2023-го.

Військовозобов'язаних вносили в систему "Шлях" як фізичних осіб-підприємців із ліцензією на міжнародні вантажні перевезення, що давало їм змогу перетинати кордон. Таким способом до Польщі виїхало щонайменше 50 осіб.

Під час судового засідання обвинувачені визнали свою провину та уклали угоду з прокурором.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, визнав двох чоловіків винними за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон та несанкціоноване втручання в роботу електронних мереж. Їм призначено покарання у вигляді трьох років пробаційного нагляду.

А на Львівщині мобілізований військовий звернувся до суду, оскільки його рапорт про звільнення зі служби залишили без розгляду. Він хотів демобілізуватися, щоб доглядати за батьком, який має першу групу інвалідності.

Також ми писали, що у Волинській області засудили 38-річного чоловіка за відмову від постановки на військовий облік.