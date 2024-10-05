Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow На Волыни мужчина жестоко побил и ограбил пенсионерку — как его наказал суд arrow

На Волыни мужчина жестоко побил и ограбил пенсионерку — как его наказал суд

5 октября 2024 23:57
Виктория Козырь - редактор
Суд отправил за решетку мужчину, который побил и ограбил пенсионерку на Волыни
Пожилой человек держит деньги. Фото: varta
Виктория Козырь - редактор

На Волыни злоумышленник ворвался в дом пенсионерки, побил пожилую женщину и затем ограбил. Подозреваемый был задержан и суд уже вынес приговор.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В Волынской области в селе Муравище Луцкого района злоумышленник выбил окно в доме пожилой женщины. Пенсионерка вышла на шум и незваный гость толкнул женщину на пол. После того мужчина забрал у потерпевшей два мобильных телефона и вытащил деньги из кошелька. Стоимость добычи грабителя потом оценили в 1204 гривны.

В суде задержанный свою вину не признал и озвучил алиби: якобы в тот день выпивал со знакомым, поэтому не мог совершить преступление. Но наличие отпечатков своих пальцев на окне в доме объяснить не смог. 

На момент судебного заседания жертва преступления уже умерла. Согласно показаниям потерпевшей из предварительного разбирательства, она услышала шорох в другой комнате. Вышла и увидела мужчину, который заявил, что является ее внуком, хотя ни детей, ни внуков женщина не имела. Затем злоумышленник ее толкнул, она упала и потеряла сознание.

На следующее утро, когда пенсионерка пришла в себя и вышла на улицу, соседи увидели телесные повреждения на теле пострадавшей и вызвали полицию. 

Приговор суда

Следователи нашли в доме следы отпечатков пальцев задержанного. Действия мужчины квалифицировали как разбой, соединенный с проникновением в жилище. Обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему пять лет лишения свободы.

решение суда
Приговор суда. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе пьяный мужчина пытался ограбить магазин в Пересыпском районе, угрожая кассирше гранатой. Но женщина не испугалась и прогнала разбойника. Теперь ему светит большой срок.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Киеве 25-летний мужчина совершил разбойное нападение на салон красоты, угрожая работнице ножом он похитил три тысячи гривен. Суд приговорил его к четырем годам заключения с конфискацией имущества.

суд тюрьма грабеж пенсионеры Волынская область судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Не учитель, но с отсрочкой — кого еще из школы не мобилизуют в 2024 году

00:22 Грозят ли отключения света сегодня — в Укрэнерго сделали предупреждение

5 октября 2024

23:57 На Волыни мужчина жестоко побил и ограбил пенсионерку — как его наказал суд

23:19 Оккупанты атакуют Одессу — в городе мощный взрыв

23:18 В УАФ подтвердили, что Пихаленок и Бражко не сыграют за Украину

23:10 На Прикарпатье баптист проигнорировал повестку от ТЦК — какой приговор вынес суд

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

22:30 На Одесчине мужчина несколько раз проигнорировал повестку — какое наказание

22:10 Забарный был близок к спасению Борнмута в матче с Лестером — видео

22:03 В Харькове был слышен взрыв — что известно

00:30 Не учитель, но с отсрочкой — кого еще из школы не мобилизуют в 2024 году

00:22 Грозят ли отключения света сегодня — в Укрэнерго сделали предупреждение

5 октября 2024

23:57 На Волыни мужчина жестоко побил и ограбил пенсионерку — как его наказал суд

23:19 Оккупанты атакуют Одессу — в городе мощный взрыв

23:18 В УАФ подтвердили, что Пихаленок и Бражко не сыграют за Украину

23:10 На Прикарпатье баптист проигнорировал повестку от ТЦК — какой приговор вынес суд

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

22:30 На Одесчине мужчина несколько раз проигнорировал повестку — какое наказание

22:10 Забарный был близок к спасению Борнмута в матче с Лестером — видео

22:03 В Харькове был слышен взрыв — что известно

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке