Суд отправил за решетку мужчину, который побил и ограбил пенсионерку на Волыни

Пожилой человек держит деньги. Фото: varta

На Волыни злоумышленник ворвался в дом пенсионерки, побил пожилую женщину и затем ограбил. Подозреваемый был задержан и суд уже вынес приговор.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В Волынской области в селе Муравище Луцкого района злоумышленник выбил окно в доме пожилой женщины. Пенсионерка вышла на шум и незваный гость толкнул женщину на пол. После того мужчина забрал у потерпевшей два мобильных телефона и вытащил деньги из кошелька. Стоимость добычи грабителя потом оценили в 1204 гривны.

В суде задержанный свою вину не признал и озвучил алиби: якобы в тот день выпивал со знакомым, поэтому не мог совершить преступление. Но наличие отпечатков своих пальцев на окне в доме объяснить не смог.

На момент судебного заседания жертва преступления уже умерла. Согласно показаниям потерпевшей из предварительного разбирательства, она услышала шорох в другой комнате. Вышла и увидела мужчину, который заявил, что является ее внуком, хотя ни детей, ни внуков женщина не имела. Затем злоумышленник ее толкнул, она упала и потеряла сознание.

На следующее утро, когда пенсионерка пришла в себя и вышла на улицу, соседи увидели телесные повреждения на теле пострадавшей и вызвали полицию.

Приговор суда

Следователи нашли в доме следы отпечатков пальцев задержанного. Действия мужчины квалифицировали как разбой, соединенный с проникновением в жилище. Обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему пять лет лишения свободы.

Приговор суда. Фото: скриншот

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