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На Волині чоловік жорстоко побив і пограбував пенсіонерку — як його покарав суд

5 жовтня 2024 23:57
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд відправив за ґрати чоловіка, який побив та пограбував пенсіонерку на Волині
Людина похилого віку тримає гроші. Фото: varta
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Волині зловмисник вдерся в оселю пенсіонерки, побив стареньку та потім пограбував. Підозрюваного затримали й суд вже виніс вирок. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Волинській області в селі Муравище Луцького району зловмисник вибив вікно в будинку літньої жінки. Пенсіонерка вийшла на шум і непроханий гість штовхнув жінку на підлогу. Після того чоловік забрав у потерпілої два мобільні телефони та витяг гроші з гаманця. Вартість здобичі грабіжника потім оцінили в 1204 гривні.

У суді затриманий свою вину не визнав та озвучив алібі: ніби-то того дня випивав зі знайомим, тому не міг скоїти злочин. Але наявність відбитків своїх пальців на вікну у будинку пояснити не зміг.

На момент судового засідання жертва злочину вже померла. Згідно з показаннями потерпілої із попереднього розгляду, вона почула шарудіння в іншій кімнаті. Вийшла та побачила чоловіка, який заявив, що є її онуком, хоча ні дітей, ні онуків жінка не мала. Потім зловмисник її штовхнув, вона впала й знепритомніла.

Наступного ранку, коли пенсіонерка отямилася та вийшла на вулицю, сусіди побачили тілесні ушкодження на тілі постраждалої та викликали поліцію. 

Вирок суду

Слідчі знайшли в будинку сліди відбитків пальців затриманого. Дії чоловіка кваліфікували як розбій, поєднаний із проникненням у житло. Обвинувачений раніше вже мав проблеми із законом та був неодноразово судимий.

Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому п’ять років позбавлення волі. 

рішення суду
Вирок суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі п'яний чоловік намагався пограбувати крамницю у Пересипському районі, погрожуючи касирці гранатою. Але жінка не злякалася і прогнала розбійника. Тепер йому світить великий тюремний термін.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Києві 25-річний чоловік скоїв розбійний напад на салон краси, погрожуючи працівниці ножем він викрав три тисячі гривень. Суд засудив його до чотирьох років ув'язнення із конфіскацією майна.

суд в'язниця грабіж пенсіонери Волинська область судові рішення

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