Суд відправив за ґрати чоловіка, який побив та пограбував пенсіонерку на Волині

Людина похилого віку тримає гроші. Фото: varta

На Волині зловмисник вдерся в оселю пенсіонерки, побив стареньку та потім пограбував. Підозрюваного затримали й суд вже виніс вирок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Волинській області в селі Муравище Луцького району зловмисник вибив вікно в будинку літньої жінки. Пенсіонерка вийшла на шум і непроханий гість штовхнув жінку на підлогу. Після того чоловік забрав у потерпілої два мобільні телефони та витяг гроші з гаманця. Вартість здобичі грабіжника потім оцінили в 1204 гривні.

У суді затриманий свою вину не визнав та озвучив алібі: ніби-то того дня випивав зі знайомим, тому не міг скоїти злочин. Але наявність відбитків своїх пальців на вікну у будинку пояснити не зміг.

На момент судового засідання жертва злочину вже померла. Згідно з показаннями потерпілої із попереднього розгляду, вона почула шарудіння в іншій кімнаті. Вийшла та побачила чоловіка, який заявив, що є її онуком, хоча ні дітей, ні онуків жінка не мала. Потім зловмисник її штовхнув, вона впала й знепритомніла.

Наступного ранку, коли пенсіонерка отямилася та вийшла на вулицю, сусіди побачили тілесні ушкодження на тілі постраждалої та викликали поліцію.

Вирок суду

Слідчі знайшли в будинку сліди відбитків пальців затриманого. Дії чоловіка кваліфікували як розбій, поєднаний із проникненням у житло. Обвинувачений раніше вже мав проблеми із законом та був неодноразово судимий.

Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому п’ять років позбавлення волі.

Вирок суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі п'яний чоловік намагався пограбувати крамницю у Пересипському районі, погрожуючи касирці гранатою. Але жінка не злякалася і прогнала розбійника. Тепер йому світить великий тюремний термін.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Києві 25-річний чоловік скоїв розбійний напад на салон краси, погрожуючи працівниці ножем він викрав три тисячі гривень. Суд засудив його до чотирьох років ув'язнення із конфіскацією майна.