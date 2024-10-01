На Волыни судили жителя Кривого Рога за пересылку оружия по почте

Оружие в руках человека. Фото: Pexels

На Волыни житель Кривого Рога пересылал оружие по почте. В результате правонарушения он был наказан судом.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Судимый уже за такое преступление 39-летний мужчина в течение июля-августа 2023 года дважды пересылал на Волынь при посредничестве почтового оператора огнестрельное оружие. Речь идет о переделанных из стартовых пистолетов.

Во время обыска в его доме нашли патроны, которые он приобрел и хранил без предусмотренного законом разрешения.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, во Львове авто сбило водителя самоката, который ехал на опасной скорости по проезжей части. Суд признал виновным водителя самоката Bolt и назначил штраф.

Также в Виннице ТЦК мобилизовал мужчину, который имел отсрочку от призыва. Военнообязанный подал иск против военкомата.