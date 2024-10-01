На Волині засудили жителя Кривого Рогу за пересилання зброї поштою

Зброя в руках людини. Фото: Pexels

На Волині житель Кривого Рогу пересилав зброю поштою. Внаслідок правопорушення його було покарано судом.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Судимий уже за такий злочин 39-річний чоловік протягом липня-серпня 2023 року двічі пересилав на Волинь за посередництвом поштового оператора вогнепальну зброю. Йдеться про перероблені зі стартових пістолети.

Під час обшуку в його оселі знайшли набої, які він придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним у незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові авто збило водія самоката, який їхав на небезпечній швидкості по проїжджій частині. Суд визнав винним водія самоката Bolt і призначив йому штраф.

Також у Вінниці ТЦК мобілізував чоловіка, який мав відстрочку від призову. Військовозобов'язаний подав позов проти військкомату.