Взятка на границе — мужчина пытался за деньги уехать из Украины и получил приговор суда

Судебное заседание. Иллюстративное фото: court.gov.ua

В Волынской области мужчина пытался пересечь границу по поддельным документам в пункте пропуска "Устилуг". После того как ему отказали, пытался подкупить пограничников.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений, пишет Zaxid.net.

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Детали дела

В материалах суда указано, что 52-летний мужчина пытался обойти пограничные правила, предоставив на проверку документы, вызвавшие у инспектора сомнения в их подлинности. Речь идет о временном удостоверении военнообязанного, справке об отсрочке от призыва и документах об инвалидности ІІІ группы.

После отказа в выезде фигурант, пытаясь подкупить пограничников, положил на стол пачку денег и сказал: "Держите! Честно, просто выпустите, я вернусь через две недели". Сумма взятки составляла 8 400 евро.

Во время судебного разбирательства мужчина искренне раскаялся в своих действиях.

Решение суда

Владимир-Волынский городской суд признал мужчину виновными и назначил ему штраф в размере 51 тысячи гривен. Приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Ивано-Франковской области осудили мошенника. Уроженец села Липовка продал находящийся в залоге автомобиль. В качестве наказания нарушителю назначили один год испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Киеве приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года охранника жилищного комплекса "Софиевский квартал". Мужчина неоднократно предупреждал граждан о приходах работников ТЦК и СП.