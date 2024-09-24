Хабар на кордоні — чоловік намагався за гроші виїхати з України і отримав вирок суду

Судове засідання. Ілюстративне фото: court.gov.ua

У Волинській області чоловік намагався перетнути кордон за підробленими документами в пункті пропуску "Устилуг". Після того, як йому відмовили, намагався підкупити прикордонників.

Про це стало відомо з вироку, який було опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише Zaxid.net.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що 52-річний чоловік намагався обійти прикордонні правила, надавши на перевірку документи, які викликали в інспектора сумніви щодо їхньої справжності. Йдеться про тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного, довідку про відстрочку від призову та документи про інвалідність ІІІ групи.

Після відмови у виїзді фігурант, намагаючись підкупити прикордонників, поклав на стіл пачку грошей та сказав: "Тримайте! Чесно, просто випустіть, я повернуся через два тижні". Сума хабаря становила 8400 євро.

Під час судового розгляду чоловік щиро розкаявся у своїх діях.

Рішення суду

Володимир-Волинський міський суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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