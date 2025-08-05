Мальчик переехал двухлетнюю сестру на Волыни - детали трагедии

Ребенок за рулем. Фото: freepik.com

На Волыни 11-летний мальчик наехал на сестру автомобилем — ребенок погиб. Также транспортное средство зацепило семилетнего брата.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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По предварительной информации, 11-летний мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, самостоятельно сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража. Во время этого он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия.

"Кроме того, транспортное средство зацепило еще одного малолетнего — семилетнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения, его не госпитализировали", — говорится в сообщении.

Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, недавно в Одесской области мотоцикл с 13-летним парнем за рулем столкнулся с грузовиком. Подросток в больнице с тяжелыми травмами.

До этого, в Одесской области мальчик 6 лет, катая подружку на квадроцикле, выехал со двора на дорогу и столкнулся с автомобилем.