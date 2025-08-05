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На Волыни 11-летний мальчик переехал авто двухлетнюю сестру

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 19:38
Мальчик переехал двухлетнюю сестру на Волыни - детали трагедии
Ребенок за рулем. Фото: freepik.com

На Волыни 11-летний мальчик наехал на сестру автомобилем — ребенок погиб. Также транспортное средство зацепило семилетнего брата.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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Мальчик переехал двухлетнюю сестру — детали

По предварительной информации, 11-летний мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, самостоятельно сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража. Во время этого он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия.

"Кроме того, транспортное средство зацепило еще одного малолетнего  семилетнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения, его не госпитализировали", — говорится в сообщении.

Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, недавно в Одесской области мотоцикл с 13-летним парнем за рулем столкнулся с грузовиком. Подросток в больнице с тяжелыми травмами.

До этого, в Одесской области мальчик 6 лет, катая подружку на квадроцикле, выехал со двора на дорогу и столкнулся с автомобилем.

ДТП смерть дети Волынская область автомобиль
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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