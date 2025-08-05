Хлопчик переїхав дворічну сестру на Волині – деталі трагедії

Дитина за кермом. Фото: freepik.com

На Волині 11-річний хлопчик наїхав на сестру автомобілем — дитина загинула. Також транспортний засіб зачепив семирічного брата.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

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За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража. Під час цього він здійснив наїзд на свою дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.

"Окрім того, транспортний засіб зачепив ще одного малолітнього — семирічного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, його не госпіталізовували", — йдеться в повідомленні.

Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині мотоцикл з 13-річним хлопцем за кермом зіткнувся з вантажівкою. Підліток у лікарні з важкими травмами.

До цього, в Одеській області хлопчик 6 років, катаючи подружку на квадроциклі, виїхав із двору на дорогу і зіткнувся з автомобілем.