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Головна Новини дня На Волині 11-річний хлопчик переїхав авто дворічну сестру

На Волині 11-річний хлопчик переїхав авто дворічну сестру

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 19:38
Хлопчик переїхав дворічну сестру на Волині – деталі трагедії
Дитина за кермом. Фото: freepik.com

На Волині 11-річний хлопчик наїхав на сестру автомобілем — дитина загинула. Також транспортний засіб зачепив семирічного брата.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

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Хлопчик переїхав дворічну сестру — деталі

За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража. Під час цього він здійснив наїзд на свою дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.

"Окрім того, транспортний засіб зачепив ще одного малолітнього  семирічного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, його не госпіталізовували", — йдеться в повідомленні.

Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині мотоцикл з 13-річним хлопцем за кермом зіткнувся з вантажівкою. Підліток у лікарні з важкими травмами. 

До цього, в Одеській області хлопчик 6 років, катаючи подружку на квадроциклі, виїхав із двору на дорогу і зіткнувся з автомобілем.

ДТП смерть діти Волинська область автомобіль
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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