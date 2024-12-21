Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow На Винниччине произошло жуткое ДТП с тремя погибшими — детали arrow

На Винниччине произошло жуткое ДТП с тремя погибшими — детали

21 декабря 2024 12:35
Евгения Брюховецкая - редактор
В Гайсине в Винницкой области грузовик столкнулся с авто — трое погибших
Один из авто после ДТП. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

В городе Гайсин Винницкой области в ночь на субботу, 21 декабря, произошло ДТП. Столкнулся грузовик и легковой автомобиль, в результате чего шесть человек оказались заблокированы, а один вылетел на дорогу.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Винницкой области в Facebook.

Читайте также:

ДТП на Винниччине 21 декабря

В результате столкновения грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Opel в салоне легковушки были заблокированы шесть человек. Спасатели ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали четырех травмированных и передали медикам.

null
Медики на месте ДТП. Фото: ГСЧС

Остальные два человека погибли, их тела также изъяли из изуродованного салона авто. Еще один из пассажиров во время столкновения вылетел из автомобиля и погиб на месте.

Водитель грузовика не травмировался, полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП.

null
Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Одесской области водитель автомобиля Ford устроил ДТП на блокпоста. В больницу попали два человека, один из них — военнослужащий НГУ.

А во Львовской области произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. В результате погибли семь человек, есть пострадавшие.

ДТП авария ГСЧС Винницкая область спасатели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:46 Россия атаковала Одесчину ракетами — что известно

12:41 Бой Усик Фьюри будет судить искусственный интеллект — детали

12:35 На Винниччине произошло жуткое ДТП с тремя погибшими — детали

12:17 На трассе Одесса-Рени произошла авария — движение затруднено

12:15 В Киевской области саперы сняли с дерева вражеский БпЛА-приманку

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

обновлено:

12:05 Зеленский уволил украинских послов в ряде стран

11:58 Проверка ВВК — тысячи решений признаны недействительными

11:53 В Польше раскритиковали флаги УПА на переданной Украине технике

11:48 В одесском зоопарке подстрелили леопарда — подробности

11:34 АТЕШ зафиксировал движение техники РФ на одно из направлений

12:46 Россия атаковала Одесчину ракетами — что известно

12:41 Бой Усик Фьюри будет судить искусственный интеллект — детали

12:35 На Винниччине произошло жуткое ДТП с тремя погибшими — детали

12:17 На трассе Одесса-Рени произошла авария — движение затруднено

12:15 В Киевской области саперы сняли с дерева вражеский БпЛА-приманку

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

обновлено:

12:05 Зеленский уволил украинских послов в ряде стран

11:58 Проверка ВВК — тысячи решений признаны недействительными

11:53 В Польше раскритиковали флаги УПА на переданной Украине технике

11:48 В одесском зоопарке подстрелили леопарда — подробности

11:34 АТЕШ зафиксировал движение техники РФ на одно из направлений

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

13 декабря 2024

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь

18 декабря 2024

06:32 Только 1 яйцо и сыр — этот завтрак родные будут просить ежедневно