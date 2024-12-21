В Гайсине в Винницкой области грузовик столкнулся с авто — трое погибших

Один из авто после ДТП. Фото: ГСЧС

В городе Гайсин Винницкой области в ночь на субботу, 21 декабря, произошло ДТП. Столкнулся грузовик и легковой автомобиль, в результате чего шесть человек оказались заблокированы, а один вылетел на дорогу.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Винницкой области в Facebook.

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В результате столкновения грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Opel в салоне легковушки были заблокированы шесть человек. Спасатели ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали четырех травмированных и передали медикам.

Медики на месте ДТП. Фото: ГСЧС

Остальные два человека погибли, их тела также изъяли из изуродованного салона авто. Еще один из пассажиров во время столкновения вылетел из автомобиля и погиб на месте.

Водитель грузовика не травмировался, полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Одесской области водитель автомобиля Ford устроил ДТП на блокпоста. В больницу попали два человека, один из них — военнослужащий НГУ.

А во Львовской области произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. В результате погибли семь человек, есть пострадавшие.