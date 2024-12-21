У Гайсині на Вінниччині вантажівка зіткнулася з авто — троє загиблих

Одне з авто після ДТП. Фото: ДСНС

У місті Гайсин Вінницької області в ніч проти суботи, 21 грудня, сталася ДТП. Зіткнулася вантажівка та легковий автомобіль, внаслідок чого шестеро людей опинилися заблокованими, а одна вилетіла на дорогу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Вінницькій області у Facebook.

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Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Volvo та легкового автомобіля Opel у салоні легковика було заблоковано шестеро осіб. Рятувальники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чотирьох травмованих та передали їх медикам.

Медики на місці ДТП. Фото: ДСНС

Решта двоє людей загинули, їх тіла також вилучили з понівеченого салону авто. Ще один із пасажирів під час зіткнення вилетів з автомобіля та загинув на місці.

Водій вантажівки не травмувався, наразі поліція встановлює обставини та причини ДТП.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, на Одещині водій автомобіля Ford влаштував ДТП на блокпосту. До лікарні потрапили двоє людей, один з них — військовослужбовець НГУ.

А у Львівській області сталася аварія за участі вантажівки та мікроавтобуса. Внаслідок цього загинули семеро людей, є постраждалі.