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На Вінниччині сталася моторошна ДТП з трьома загиблими — деталі

21 грудня 2024 12:35
Євгенія Брюховецька - редактор
У Гайсині на Вінниччині вантажівка зіткнулася з авто — троє загиблих
Одне з авто після ДТП. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

У місті Гайсин Вінницької області в ніч проти суботи, 21 грудня, сталася ДТП. Зіткнулася вантажівка та легковий автомобіль, внаслідок чого шестеро людей опинилися заблокованими, а одна вилетіла на дорогу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Вінницькій області у Facebook.

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Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Volvo та легкового автомобіля Opel у салоні легковика було заблоковано шестеро осіб. Рятувальники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чотирьох травмованих та передали їх медикам.

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Медики на місці ДТП. Фото: ДСНС

Решта двоє людей загинули, їх тіла також вилучили з понівеченого салону авто. Ще один із пасажирів під час зіткнення вилетів з автомобіля та загинув на місці.

Водій вантажівки не травмувався, наразі поліція встановлює обставини та причини ДТП.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, на Одещині водій автомобіля Ford влаштував ДТП на блокпосту. До лікарні потрапили двоє людей, один з них — військовослужбовець НГУ.

А у Львівській області сталася аварія за участі вантажівки та мікроавтобуса. Внаслідок цього загинули семеро людей, є постраждалі.

ДТП аварія ДСНС Вінницька область рятувальники

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