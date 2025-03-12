В Винницкой области найден пропавший трехлетний мальчик Остап — его грела собака

Спасенный мальчик. Фото: скриншот из видео

В Винницкой области потерялся трехлетний мальчик Остап, который вышел от бабушки за собакой. Во время поисков рядом с ребенком было животное, которое постоянно грело его.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции в Винницкой области в среду, 12 марта.

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На поиски Остапа прибыли почти полтысячи правоохранителей и гражданских.

"Полицейские из всех подразделений, спасатели, пограничники, военнослужащие, охотники. Также на помощь откликнулись сотни местных жителей, среди которых юноши и девушки, ученики школы, которым была не безразлична судьба маленького односельчанина. Все становились в цепь и обследовали территорию до сантиметра", — говорится в сообщении.

Кроме того, запускали дроны и искали через тепловизоры, привлекали служебных собак.

Поиски ребенка продолжались с вечера 11 марта и нашли на утро в овраге на местной свалке в нескольких километрах от дома его бабушки. Рядом с мальчиком был его верный друг — пес Барбос, который не отходил от него ни на минуту, обогревая в дождливую погоду.

Пес Барбос. Фото: vn.npu.gov.ua

Благодаря этому состояние ребенка оставалось относительно удовлетворительным. Медики диагностировали переохлаждение, после чего его доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Первым, кто увидел мальчика, был местный житель Андрей Чубатюк, и именно его крики стали сигналом, что Остап найден.

Андрей Чубатюк. Фото: vn.npu.gov.ua

Напомним, документальный фильм "О чем думают собаки" от Netflix оказался настоящим открытием для пользователей. Он исследует эволюцию собак — от волков до современных представителей домашних пород.

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