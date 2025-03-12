У Вінницькій області знайдений зниклий трирічний хлопчик Остап — його грів собака

На Вінниччині собака грів трирічного хлопчика, який згубився
У Вінницькій області згубився трирічний хлопчик Остап, який вийшов від бабусі за собакою. Під час пошуків поряд з дитиною була тварина, яка постійно гріла його.
Про це повідомила пресслужба головного управління Національної поліції у Вінницькій області у середу, 12 березня.
Пошук дитини на Вінниччині
На пошуки Остапа прибули майже пів тисячі правоохоронців та цивільних.
"Поліцейські з усіх підрозділів, рятувальники, прикордонники, військовослужбовці, мисливці. Також на допомогу відгукнулись сотні місцевих жителів, серед яких юнаки та дівчата, учні школи, котрим була не байдужа доля маленького односельця. Усі ставали в ланцюг й обстежували територію до сантиметра", — йдеться у повідомленні.
Крім того, запускали дрони та шукали через тепловізори, залучали службових собак.
Пошуки дитини тривали з вечора 11 березня та знайшли на ранок в яру на місцевому звалищі за декілька кілометрів від домівки його бабусі. Поряд з хлопчиком був його вірний друг — пес Барбос, який не відходив від нього ні на хвилину, обігріваючи у дощову погоду.
Завдяки цьому стан дитини залишався відносно задовільним. Медики діагностували переохолодження, після чого його доставили до лікарні для подальшого обстеження.
Першим, хто побачив хлопчика, був місцевий житель Андрій Чубатюк, і саме його крики стали сигналом, що Остап знайдений.
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