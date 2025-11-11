Видео
На Винниччине чиновников будут судить за растрату средств для ВСУ

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 20:25
обновлено: 21:24
Растрату средств для ВСУ разоблачили в Винницкой области — детали
Правоохранители разоблачили преступную группу. Фото: Нацполиция

Должностные лица регионального подразделения Сил логистики ВСУ закупили армейские кровати по завышенной цене, нанеся государству ущерб почти на 3 млн грн. Фигурантам грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Национальной полиции во вторник, 11 ноября.

Читайте также:

В ВСУ разоблачили схему растраты средств

По данным следствия, к схеме причастны начальник подразделения, уполномоченное лицо по публичным закупкам, главный бухгалтер и инженер. Они координировали закупку кроватей у подконтрольных поставщиков по искусственно завышенной цене, обеспечивали фиктивный мониторинг рынка, готовили поддельную техническую и финансовую документацию и отмывали средства. Один из фигурантов даже зарегистрировал предприятие-поставщика и выполнял роль его формального руководителя.

На Вінниччині викрили розтрати у ЗСІ
Полиция провела обшуки у фигуранта дела. Фото: Нацполиция

По прямому договору поставки 1 400 кроватей обошлось бюджету почти в 8 млн грн, тогда как рыночная стоимость каждой кровати была завышена почти на 2 тыс. грн. Экспертизы подтвердили, что кровати не соответствовали установленным техническим условиям.

В апреле оперативники управления стратегических расследований в Винницкой области Нацполиции совместно с детективами БЭБ провели обыски по местам жительства и в офисах фигурантов. Семерым членам преступной группы и директорам подконтрольных коммерческих структур объявили подозрение, а на их имущество стоимостью более 6,8 млн грн наложен арест.

Напомним, в Киеве разоблачили депутата, которая присвоила 300 тыс. грн из бюджета.

А также мы сообщали, что правоохранители задержали одного из подозреваемых по делу о растрате более 5,8 млрд грн в компании "Укртатнафта".

ВСУ Винницкая область расследование деньги Нацполиция
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
