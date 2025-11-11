Розтрату коштів для ЗСУ викрили на Вінниччині — деталі

Правоохоронці викрили злочинну групу. Фото: Нацполіція

Службові особи регіонального підрозділу Сил логістики ЗСУ закупили армійські ліжка за завищеною ціною, завдавши державі збитків на майже три мільйони гривень. Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили у Національній поліції у вівторок, 11 листопада.

У ЗСУ викрили схему розрати коштів

За даними слідства, до схеми причетні начальник підрозділу, уповноважена особа з публічних закупівель, головний бухгалтер та інженер. Вони координували закупівлю ліжок у підконтрольних постачальників за штучно завищеною ціною, забезпечували фіктивний моніторинг ринку, готували підроблену технічну й фінансову документацію та відмивали кошти. Один із фігурантів навіть зареєстрував підприємство-постачальника та виконував роль його формального керівника.

Поліція провела облшуки у фігуранті справи. Фото: Нацполіція

За прямим договором постачання 1 400 ліжок обійшлося бюджету майже у 8 млн грн, тоді як ринкова вартість кожного ліжка була завищена майже на 2 000 грн. Експертизи підтвердили, що ліжка не відповідали встановленим технічним умовам.

У квітні оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області Нацполіції спільно з детективами БЕБ провели обшуки за місцями проживання та в офісах фігурантів. Сімом членам злочинної групи та директорам підконтрольних комерційних структур оголосили підозру, а на їхнє майно вартістю понад 6,8 млн грн накладено арешт.

