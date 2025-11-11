Розтрату коштів для ЗСУ викрили на Вінниччині — деталі

На Вінниччині посадовців судитимуть за розтрату коштів для ЗСУ
Службові особи регіонального підрозділу Сил логістики ЗСУ закупили армійські ліжка за завищеною ціною, завдавши державі збитків на майже три мільйони гривень. Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомили у Національній поліції у вівторок, 11 листопада.
У ЗСУ викрили схему розрати коштів
За даними слідства, до схеми причетні начальник підрозділу, уповноважена особа з публічних закупівель, головний бухгалтер та інженер. Вони координували закупівлю ліжок у підконтрольних постачальників за штучно завищеною ціною, забезпечували фіктивний моніторинг ринку, готували підроблену технічну й фінансову документацію та відмивали кошти. Один із фігурантів навіть зареєстрував підприємство-постачальника та виконував роль його формального керівника.
За прямим договором постачання 1 400 ліжок обійшлося бюджету майже у 8 млн грн, тоді як ринкова вартість кожного ліжка була завищена майже на 2 000 грн. Експертизи підтвердили, що ліжка не відповідали встановленим технічним умовам.
У квітні оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області Нацполіції спільно з детективами БЕБ провели обшуки за місцями проживання та в офісах фігурантів. Сімом членам злочинної групи та директорам підконтрольних комерційних структур оголосили підозру, а на їхнє майно вартістю понад 6,8 млн грн накладено арешт.
