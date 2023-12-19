На Винничине пытались поджечь церковь ПЦУ

Храм в селе Корделовка Калиновскогой громады. Фото: Винницко-Барская епархия УПЦ

В селе Корделовка Калиновской громады Хмельницкого района Винницкой области неизвестные пытались поджечь храм ПЦУ, посвященный святому мученику Димитрию Солунскому. Местные жители считают, что попытка поджога — это месть религиозной громаде, которая присоединилась к ПЦУ.

Об этом сообщает пресс-служба Винницко-Барской епархии УПЦ ПЦУ).

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Сообщается, что 18 декабря прихожане, прибывшие на территорию церкви днем для выполнения работ, обнаружили следы пожара на стенах и бутылку с остатками воспламеняющей жидкости.

Предполагается, что поджог был осуществлен ночью, но благодаря дождю пламя не распространилось на всё здание. Члены религиозного сообщества незамедлительно сообщили в полицию о случившемся, надеясь на скорое расследование и наказание виновных.



Поджог церкви в Винницкой области.

Фото: Винницко-Барская епархия УПЦ



Поджог церкви в Винницкой области.

Фото: Винницко-Барская епархия УПЦ

Среди местных жителей ходят слухи о том, что поджог мог быть местью за переход религиозного сообщества из московского патриархата в Православную Церковь Украины год назад.

Расследование должно установить истинные мотивы преступления. В сообщении отмечается, что вне зависимости от причин преступления, его исполнители обречены на божественное наказание за осквернение святыни накануне великого праздника Рождества Христова.

Поджог церкви в Винницкой области.

Фото: Винницко-Барская епархия УПЦ

Напомним, что в Краснограде Харьковской области, где не существует ни одного храма Православной церкви Украины (ПЦУ), местные власти отказались выделить землю для строительства часовни ПЦУ. На заседании горсовета Краснограда было принято решение не предоставлять земельный участок для строительства часовни, так как в городе доминирует Московский патриархат.