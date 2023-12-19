На Вінниччині намагалися підпалити церкву ПЦУ

Храм у селі Корделівка Калинівської громади. Фото: Вінницько-Барська єпархія УПЦ

У селі Корделівка Калинівської громади Хмельницького району Вінницької області невідомі намагалися підпалити храм ПЦУ, присвячений святому мученику Димитрію Солунському. Місцеві жителі вважають, що спроба підпалу — це помста релігійній громаді, яка приєдналася до ПЦУ.

Про це повідомляє пресслужба Вінницько-Барської єпархії УПЦ (ПЦУ).

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Повідомляється, що 18 грудня, парафіяни, які прибули на територію церкви вдень для виконання робіт, виявили сліди пожежі на стінах та пляшку із залишками займистої рідини.

Передбачається, що підпал було здійснено вночі, але завдяки дощу вогонь не поширився на всю будівлю. Члени релігійної спільноти негайно повідомили поліцію про те, що сталося, сподіваючись на швидке розслідування та покарання винних.



Підпал церкви у Вінницькій області.

Фото: Вінницько-Барська єпархія УПЦ

Підпал церкви у Вінницькій області.

Фото: Вінницько-Барська єпархія УПЦ

Серед місцевих жителів ходять чутки про те, що підпал міг бути помстою за перехід релігійної спільноти із московського патріархату до Православної Церкви України рік тому.

Розслідування має встановити справжні мотиви злочину. У повідомленні наголошується, що незалежно від причин злочину його виконавці приречені на божественне покарання за осквернення святині напередодні великого свята Різдва Христового.

Підпал церкви у Вінниці.

Фото: Вінницько-Барська єпархія УПЦ

Нагадаємо, що у Краснограді Харківської області, де не існує жодного храму Православної церкви України (ПЦУ), місцева влада відмовилася виділити землю для будівництва каплиці ПЦУ. На засіданні міськради Краснограда було ухвалено рішення не надавати земельну ділянку для будівництва каплиці, оскільки у місті домінує Московський патріархат.