Мужчина умер во время задержания на Виннитчине — ГБР расследует дело

Работники ГБР. Фото: ГБР

В поселке Погребище Винницкой области 22 июля во время задержания правоохранителями умер 51-летний мужчина. За дело взялось Государственное бюро расследований.

Об этом сообщили в ГБР 23 июля.

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В ГБР рассказали, что около 19:00 22 июля в поселке Погребище двое правоохранителей остановили 51-летнего мужчину, который ехал на мопеде без номеров и шлема. Во время общения с полицейскими водитель пытался убежать, но правоохранители решили задержать его. Однако после того, как на мужчину надели наручники, он потерял сознание.

"Служащие пытались оказать ему первую домедицинскую помощь и вызвали скорую, однако мужчина умер еще до ее приезда. Предварительно, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем, однако ГБР ожидает официальных выводов экспертиз", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются следственные действия и уже допрошены несколько свидетелей среди местных жителей и изъято видео с нагрудных камер правоохранителей. После оценки и изучения собранных доказательств будут приняты соответствующие решения.

Предварительно правонарушение квалифицируют как превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением спецсредств, при отсутствии признаков пыток. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, недавно на Киевщине сотрудник ТЦК жестоко избил мобилизованного. В результате нанесенных травм мужчина скончался.

За это дело взялось ГБР и расследует все подробности инцидента. Известно, что нападавший находится под стражей.