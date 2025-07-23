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На Вінниччині чоловік помер під час затримання — деталі від ДБР

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 19:10
Чоловік помер під час затримання на Вінниччині — ДБР розслідує справу
Працівники ДБР. Фото: ДБР

У селищі Погребище Вінницької області 22 липня під час затримання правоохоронцями помер 51-річний чоловік. За справу взялося Державне бюро розслідувань.

Про це повідомили у ДБР 23 липня. 

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У ДБР розповіли, що близько 19:00 22 липня у селищі Погребище двоє правоохоронців зупинили 51-річного чоловіка, який їхав на мопеді без номерів та шолома. Під час спілкування з поліцейськими водій намагався втекти, але правоохоронці вирішили затримати його. Однак після того, як на чоловіка одягнули кайданки, він втратив свідомість.

"Службовці намагалися надати йому першу домедичну допомогу та викликали швидку, проте чоловік помер ще до її приїзду. Попередньо причиною смерті могли стати проблеми із серцем, проте ДБР очікує офіційних висновків експертиз", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що наразі тривають слідчі дії і вже допитано кількох свідків серед місцевих жителів та вилучено відео з нагрудних камер правоохоронців. Після оцінки та вивчення зібраних доказів будуть прийняті відповідні рішення. 

Попередньо правопорушення кваліфікують як перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням спецзасобів, за відсутності ознак катування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині співробітник ТЦК жорстоко побив мобілізованого. Внаслідок завданих травм чоловік помер.

За цю справу взялося ДБР і розслідує усі подробиці інциденту. Відомо, що нападник перебуває під вартою

ДБР смерть поліція Вінницька область розслідування затримання
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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