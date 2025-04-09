На ВОТ Запорожья обвалился многоэтажный дом, в результате чего погибли дети

Последствия обрушения многоэтажки на ВОТ Запорожья. Фото: МЧС РФ/Telegram

На временно оккупированной территории Запорожской области обвалился многоэтажный дом. В результате завалов погибли двое детей.

Об этом информирует МЧС РФ в среду, 9 апреля.

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Последствия обрушения многоэтажки на ВОТ Запорожья. Фото: МЧС РФ/Telegram

На ВОТ Запорожья обвалился дом — есть погибшие

На временно оккупированной территории Запорожья обвалился многоэтажный дом, в результате чего погибли дети. Так, два подъезда жилого двухэтажного дома обвалились в селе Новополтавка. Повреждены 8 квартир, из которых 6 — разрушены.

Из-под завалов спасатели извлекли тела двух детей. Еще 4 человека госпитализированы.

В Запорожской области спасатели ликвидировали последствия обрушения в многоквартирном доме. Впоследствии стало известно, что чрезвычайники уже завершили поисково-спасательные работы.

Последствия обрушения многоэтажки на ВОТ Запорожья. Фото: МЧС РФ/Telegram

Последствия обрушения многоэтажки на ВОТ Запорожья. Фото: МЧС РФ/Telegram

Напомним, что 3 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье, в результате чего возник пожар.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия вражеского обстрела Запорожской области. По данным ГСЧС, один из российских беспилотников вызвал пожар магазина площадью 100 кв.м. Кроме того, взрывной волной были повреждены соседние дома и транспорт.