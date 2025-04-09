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На ТОТ Запоріжжя обвалилася багатоповерхівка — загинули діти

9 квітня 2025 13:07
Євтушенко Аліна - редактор
На ТОТ Запоріжжя обвалився багатоповерховий будинок, внаслідок чого загинули діти
Наслідки обвалення багатоповерхівки на ТОТ Запоріжжя. Фото: МНС РФ/Telegram
Євтушенко Аліна - редактор

На тимчасово окупованій території Запорізької області обвалився багатоповерховий будинок. Внаслідок завалів загинуло двоє дітей.

Про це інформує МНС РФ у середу, 9 квітня.

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Наслідки обвалення багатоповерхівки на ТОТ Запоріжжя. Фото: МНС РФ/Telegram

На ТОТ Запоріжжя обвалився будинок — є загиблі

На тимчасово окупованій території Запоріжжя обвалився багатоповерховий будинок, внаслідок чого загинули діти. Відтак, два під'їзди житлового двоповерхового будинку обвалилися в селі Новополтавка. Пошкоджено 8 квартир, з яких 6 — зруйновано.

З-під завалів рятувальники витягли тіла двох дітей. Ще 4 людини госпіталізовані.

У Запорізькій області рятувальники ліквідовували наслідки обвалення в багатоквартирному будинку. Згодом стало відомо, що надзвичайники вже завершили пошуково-рятувальні роботи.

Обвал будинку Запоріжжя
Наслідки обвалення багатоповерхівки на ТОТ Запоріжжя. Фото: МНС РФ/Telegram
Обвал будинку Запоріжжя
Наслідки обвалення багатоповерхівки на ТОТ Запоріжжя. Фото: МНС РФ/Telegram

Нагадаємо, що 3 квітня російські окупанти вкотре атакували Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа.

Згодом у ДСНС показали наслідки ворожого обстрілу Запорізької області. За даними ДСНС, один із російських безпілотників спричинив пожежу магазину площею 100 кв.м. Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено сусідні будинки та транспорт.

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