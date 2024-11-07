В спецшколе Тернопольской области издевались над детьми — начато расследование

Правоохранители на дежурстве. Иллюстративное фото: УНИАН

В одном из специальных учебных заведений в Тернопольской области обнаружили насильственные действия в отношении воспитанников. По этому факту правоохранители начали расследование.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в четверг, 7 ноября.

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В ведомстве рассказали, что в спецучреждении с проверкой была Представительница Уполномоченного по правам человека, которая выявила факты нарушения прав детей, в том числе совершение насильственных действий в отношении воспитанников специального учебного заведения.

По этим фактам ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры начали уголовные производства по четырем статьям:

ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних,

незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение,

сексуальное насилие,

злоупотребление служебным положением.

Отмечается, что досудебное расследование поручено следственному отделу полиции в одном из районов области.

Скриншот сообщения ОГП

Напомним, в начале октября в сети появилось видео, где воспитательница интерната со Львовщины жестоко избила ребенка.

Недавно суд объявил ей приговор, но она обошлась без тюремного срока.