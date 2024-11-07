У спецшколі на Тернопільщині знущалися з дітей — розпочато розслідування

Правоохоронці на чергуванні. Ілюстративне фото: УНІАН

В одному зі спеціальних навчальних закладів у Тернопільській області виявили насильницькі дії щодо вихованців. За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у четвер, 7 листопада.

Читайте також:

Знущання з дітей на Тернопільщині

У відомстві розповіли, що у спецзакладі з перевіркою була Представниця Уповноваженого з прав людини, яка виявила факти порушення прав дітей, у тому числі вчинення насильницьких дій щодо вихованців спеціального навчального закладу.

За цими фактами ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури розпочали кримінальні провадження за чотирма статтями:

неналежне виконання своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх,

незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад,

сексуальне насильство,

зловживання службовим становищем.

Зазначається, що здійснення досудового розслідування доручено слідчому відділу поліції в одному з районів області.

Скриншот допису ОГП

Нагадаємо, на початку жовтня у мережі з'явилося відео, де вихователька інтернату зі Львівщини жорстоко побила дитину.

Нещодавно суд оголосив їй вирок, але вона обійшлася без тюремного терміну.