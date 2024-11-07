У спецшколі на Тернопільщині знущалися з дітей — розпочато розслідування

На Тернопільщині знущалися з дітей у спецшколі
В одному зі спеціальних навчальних закладів у Тернопільській області виявили насильницькі дії щодо вихованців. За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у четвер, 7 листопада.
Знущання з дітей на Тернопільщині
У відомстві розповіли, що у спецзакладі з перевіркою була Представниця Уповноваженого з прав людини, яка виявила факти порушення прав дітей, у тому числі вчинення насильницьких дій щодо вихованців спеціального навчального закладу.
За цими фактами ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури розпочали кримінальні провадження за чотирма статтями:
- неналежне виконання своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх,
- незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад,
- сексуальне насильство,
- зловживання службовим становищем.
Зазначається, що здійснення досудового розслідування доручено слідчому відділу поліції в одному з районів області.
Нагадаємо, на початку жовтня у мережі з'явилося відео, де вихователька інтернату зі Львівщини жорстоко побила дитину.
Нещодавно суд оголосив їй вирок, але вона обійшлася без тюремного терміну.
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