Несчастный случай на Тернопольщине — мужчина погиб во время колки свиньи

Свинья. Фото иллюстративное: Pexels

На Чертковщине Тернопольской области мужчина вместе с родственником и соседом колол во дворе свинью. В результате несчастного случая один из них поранился ножом и умер.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области в пятницу, 28 февраля.

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Смерть во дворе

"Несчастный случай с летальным исходом произошел на Чертковщине. В одном из сел Борщевской городской громады погиб мужчина. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Борщевского отделения полиции", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что потерпевший вместе с родственником и соседом кололи свинью во дворе. В процессе животное резко дернулось, в результате чего 44-летний мужчина случайно поранился ножом. Лезвие попало в бедренную артерию.

Нож на месте происшествия. Фото: facebook.com/gynp.ternopil

Очевидцы пытались остановить кровотечение, но не смогли. Мужчина умер до приезда медиков.

В результате происшествия открыто производство в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Пост полиции Тернопольской области. Фото: скриншот

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