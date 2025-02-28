Нещасний випадок на Тернопільщині — чоловік загинув під час колки свині

На Тернопільщині свиня "заколола" чоловіка — як це сталося
На Чортківщині Тернопільської області чоловік разом з родичем та сусідом колов на подвір'ї свиню. Внаслідок нещасного випадку один з них поранився ножем та помер.
Про це повідомила пресслужба поліції Тернопільської області у пʼятницю, 28 лютого.
Смерть на подвірʼї
"Нещасний випадок з летальними наслідками трапився на Чортківщині. В одному із сіл Борщівської міської громади загинув чоловік. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що потерпілий разом з родичем і сусідом кололи свиню на подвір'ї. У процесі тварина різко смикнулася, в результаті чого 44-річний чоловік випадково поранився ножем. Лезо потрапило в стегнову артерію.
Очевидці намагалися зупинити кровотечу, але не змогли. Чоловік помер до приїзду медиків.
Внаслідок події відкрито провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".
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