Нещасний випадок на Тернопільщині — чоловік загинув під час колки свині

Свиня. Фото ілюстративне: Pexels

На Чортківщині Тернопільської області чоловік разом з родичем та сусідом колов на подвір'ї свиню. Внаслідок нещасного випадку один з них поранився ножем та помер.

Про це повідомила пресслужба поліції Тернопільської області у пʼятницю, 28 лютого.

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Смерть на подвірʼї

"Нещасний випадок з летальними наслідками трапився на Чортківщині. В одному із сіл Борщівської міської громади загинув чоловік. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що потерпілий разом з родичем і сусідом кололи свиню на подвір'ї. У процесі тварина різко смикнулася, в результаті чого 44-річний чоловік випадково поранився ножем. Лезо потрапило в стегнову артерію.

Ніж на місці події. Фото: facebook.com/gynp.ternopil

Очевидці намагалися зупинити кровотечу, але не змогли. Чоловік помер до приїзду медиків.

Внаслідок події відкрито провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

Допис поліції Тернопільської області. Фото: скриншот

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