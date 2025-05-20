На Сумщине эвакуировали более 52 тысяч человек из 202 населенных пунктов

Эвакуация на Сумщине. Фото: Сумская ОГА

В Сумской области уже эвакуировали более 52 тысяч жителей с территорий, подвергающихся постоянным обстрелам и находящихся под угрозой. В результате обстрелов во многих громадах Сумщины есть перебои электроснабжения и газоснабжения.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в эфире "Суспільне".

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В общем эвакуации подлежат более 86 тысяч человек из 202 населенных пунктов, находящихся в зоне опасности. Сейчас эвакуировано уже более 60% — это более 52 тысяч человек.

Только за прошедшую неделю из приграничных и прифронтовых районов было вывезено около 2400 человек. Людям, которых вывозят в более безопасные регионы, обеспечивают не только перевозку, но и временное жилье и комплексную помощь — гуманитарную, финансовую и психологическую.

Также Олег Григоров отметил, что из-за постоянных обстрелов часть области остается без базовых коммуникаций. По состоянию на сегодня в области без электроснабжения находятся почти 21 тысяча абонентов, без газа — более 10 тысяч.

Напомним, несколько дней назад на Сумщине россияне нанесли удар по автобусу с гражданскими. Погибли девять человек, десятки получили травмы.

Также российские войска нанесли удар по энергоинфраструктуре в Сумской области.