На Сумщині евакуювали понад 52 тисячі людей із 202 населених пунктів

Евакуація на Сумщині. Фото: Сумська ОВА

У Сумській області вже евакуювали понад 52 тисячі жителів із територій, що зазнають постійних обстрілів і перебувають під загрозою. Внаслідок обстрілів в багатьох громадах Сумщини є перебої електропостачання та газопостачання.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров в ефірі "Суспільне".

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Загалом евакуації підлягають понад 86 тисяч осіб із 202 населених пунктів, які перебувають у зоні небезпеки. Наразі евакуйовано вже понад 60% – це понад 52 тисячі людей.

Тільки за минулий тиждень з прикордонних і прифронтових районів було вивезено близько 2400 осіб. Людям, яких вивозять у безпечніші регіони, забезпечують не лише перевезення, а й тимчасове житло та комплексну допомогу — гуманітарну, фінансову й психологічну.

Також Олег Григоров зазначив, що через постійні обстріли частина області залишається без базових комунікацій. Станом на сьогодні в області без електропостачання перебуває майже 21 тисяча абонентів, без газу — понад 10 тисяч.

Нагадаємо, кілька днів тому на Сумщині росіяни завдали удару по автобусу з цивільними. Загинуло дев'ятеро осіб, десятки зазнали травм.

Також російські війська завдали удару по енергоінфраструктурі в Сумській області.