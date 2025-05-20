На Сумщине судили мужчину, который минировал путь оккупантов

Обвиняемый Виталий Куколь. Фото: Суспільне

Тростянецкий районный суд Сумской области огласил приговор мужчине, который в начале полномасштабного вторжения заминировал путь оккупантам. Его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов.

Об этом пишет Суспільне.

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Суд признал Куколя виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

В то же время мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Что известно о деле

Мужчина в комментарии Общественному рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения России вместе с односельчанами готовился обороняться от оккупантов.

Он собственноручно изготовил взрывчатку и заминировал путь, который тогда пролегал между оккупированным Тростянцом и его селом Каменка.

Кроме того, он помогал выводил людей из Тростянца и помогал им добраться до безопасного места, а также сотрудничал с 93-й бригадой "Холодный Яр".

Весной 2024 года против Куколя открыли уголовное производство за изготовление и хранение оружия и взрывчатки.

В июне прошлого года на дело отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Беру это дело на личный контроль и буду принимать все надлежащие меры для защиты прав человека, ведь здравый смысл и справедливость должны победить!" — написал он.

Скриншот поста Лубинца

Напомним, в Киеве судили компанию, которая несвоевременно выполняла заказ на ремонты автомобилей для военных.

А на Волыни судили волонтера, который помогал мужчинам незаконно выезжать за пределы Украины.