На Сумщине судили мужчину, который минировал путь оккупантов

На Сумщине суд наказал мужчину, который минировал путь для РФ
Тростянецкий районный суд Сумской области огласил приговор мужчине, который в начале полномасштабного вторжения заминировал путь оккупантам. Его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов.
Об этом пишет Суспільне.
Приговор защитнику Сумщины
Суд признал Куколя виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.
В то же время мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком один год.
Что известно о деле
Мужчина в комментарии Общественному рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения России вместе с односельчанами готовился обороняться от оккупантов.
Он собственноручно изготовил взрывчатку и заминировал путь, который тогда пролегал между оккупированным Тростянцом и его селом Каменка.
Кроме того, он помогал выводил людей из Тростянца и помогал им добраться до безопасного места, а также сотрудничал с 93-й бригадой "Холодный Яр".
Весной 2024 года против Куколя открыли уголовное производство за изготовление и хранение оружия и взрывчатки.
В июне прошлого года на дело отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Беру это дело на личный контроль и буду принимать все надлежащие меры для защиты прав человека, ведь здравый смысл и справедливость должны победить!" — написал он.
Напомним, в Киеве судили компанию, которая несвоевременно выполняла заказ на ремонты автомобилей для военных.
А на Волыни судили волонтера, который помогал мужчинам незаконно выезжать за пределы Украины.
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