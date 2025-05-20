На Сумщині судили чоловіка, який мінував шлях окупантів

Обвинувачений Віталій Куколь. Фото: Суспільне

Тростянецький районний суд Сумської області оголосив вирок чоловіку, який на початку повномасштабного вторгнення замінував шлях окупантам. Його визнали винним у незаконному зберіганні боєприпасів.

Про це пише Суспільне.

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Суд визнав Куколя винним у незаконному зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Водночас чоловіка звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном один рік.

Що відомо про справу

Чоловік у коментарі Суспільному розповідав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії разом з односельцями готувався оборонятися від окупантів.

Він власноруч виготовив вибухівку та замінував шлях, який тоді пролягав між окупованим Тростянцем і його селом Кам’янка.

Крім того, він допомагав виводив людей з Тростянця і допомагав їм дістатись безпечного місця, а також співпрацював із 93-ю бригадою "Холодний Яр".

Навесні 2024 року проти Куколя відкрили кримінальне провадження за виготовлення й зберігання зброї та вибухівки.

В червні минулого року на справу відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Беру цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти!" — написав він.

Скриншот допису Лубінця

Нагадаємо, у Києві судили компанію, яка несвоєчасно виконувала замовлення на ремонти автомобілів для військових.

А на Волині судили волонтера, який допомагав чоловікам незаконно виїжджати за межі України.