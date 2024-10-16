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В Сумской области саперы обезвредили российскую авиационную ракету Х-59

16 октября 2024 18:42
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Сумской области саперы обезвредили российскую авиационную ракету Х-59
Взрывотехник полиции возле вражеской ракеты. Фото: Нацполиция
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Сумской области взрывотехники Национальной полиции обезвредили российскую авиационную ракету Х-59. Выпущенный по Украине снаряд не взорвался и упал посреди поля.

Об этом сообщили в Национальной полиции в среду, 16 октября.

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Ракета была обнаружена в поле недалеко от одного из сел Сумской области. Во время падения она не разразилась, поэтому обезвреживать ее отправилась мобильная группа управления взрывотехнической службы.

Специалисты установили, что находка — российская авиационная ракета Х-59, класса "воздух — земля". Она имеет длину около семи метров, а весит почти тонну.

"Взрывотехники отделили боевую часть ракеты от корпуса, вывезли ее в специально отведенное место и уничтожили", — сообщили в полиции.

российская ракета
Сапер обезвреживает мину. Фото: Нацполиция
обезвреживание ракеты
Сапер возле российской ракеты. Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что во Львовской области саперы ГСЧС изъяли боевые части ракет "Кинжал" и "X-101". Они упали на территории региона во время массированного обстрела 26 августа.

Напомним, что для того, чтобы Харьковская область избавилась от опасности от взрывчатки, оставивших за собой российские оккупанты, понадобится более полувека.

полиция Украина ракета война в Украине саперы

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