У Сумській області сапери знешкодили російську авіаційну ракету Х-59

Вибухотехнік поліції біля ворожої ракети. Фото: Нацполіція

У Сумській області вибухотехніки Національної поліції знешкодили російську авіаційну ракету Х-59. Випущений по Україні снаряд не вибухнув і впав посеред поля.

Про це повідомили у Національній поліції у середу, 16 жовтня.

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Ракета була виявлена у полі неподалік одного з сіл Сумської області. Під час падіння вона не вибухнула, тому знешкоджувати її вирушила мобільна група управління вибухотехнічної служби.

Спеціалісти встановили, що знахідка — російська авіаційна ракета Х-59 класу "повітря — земля". Вона має довжину майже сім метрів, а важить майже тонну.

"Вибухотехніки відокремили бойову частину ракети від корпусу, вивезли її у спеціально відведене місце та знищили", — повідомили в поліції.

Сапер знешкоджує міну. Фото: Нацполіція

Сапер біля російської ракети. Фото: Нацполіція

Раніше ми писали, що у Львівській області сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та "X-101". Вони впали на території регіону під час наймасованішого обстрілу 26 серпня.

Нагадаємо, що для того, аби Харківська область позбулась небезпеки від вибухівки, що залишили за собою російські окупанти, знадобиться понад пів століття.