Атака по Битицкому старостату — погибли мирные жители

На Сумщине обстрел вызвал масштабный пожар — есть жертвы
В Сумской области после вражеского обстрела Битицкого старостата возник крупный пожар. Загорелись два частных домовладения, а еще около 20 зданий получили повреждения различной степени.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В Битицком старостате Сумщины возник масштабный пожар
Спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали все очаги возгорания. Однако, несмотря на усилия чрезвычайников, в результате атаки погибли двое мирных жителей. Еще два человека получили ранения.
Последствия обстрела пока уточняются, на месте работают службы.
Напомним, недавно Россия атаковала здание ТЦК и жилой дом в Полтавской области.
Генштаб ВСУ несколько дней назад впервые показал на карте продвижение российских войск по Сумской области.
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