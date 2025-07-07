Атака по Битицкому старостату — погибли мирные жители

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Сумщины

В Сумской области после вражеского обстрела Битицкого старостата возник крупный пожар. Загорелись два частных домовладения, а еще около 20 зданий получили повреждения различной степени.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Руины дома. Фото: ГСЧС Сумщины

Спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали все очаги возгорания. Однако, несмотря на усилия чрезвычайников, в результате атаки погибли двое мирных жителей. Еще два человека получили ранения.

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Сумщины

Последствия обстрела пока уточняются, на месте работают службы.

Напомним, недавно Россия атаковала здание ТЦК и жилой дом в Полтавской области.

Генштаб ВСУ несколько дней назад впервые показал на карте продвижение российских войск по Сумской области.