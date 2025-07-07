Атака по Битицькому старостату — загинули мирні мешканці

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Сумщини

У Сумській області після ворожого обстрілу Битицького старостату виникла велика пожежа. Загорілися два приватні домоволодіння, а ще близько 20 будівель отримали пошкодження різного ступеня.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Реклама

Читайте також:

В Битицькому старостаті Сумщини виникла масштабна пожежа

Руїни будинку. Фото: ДСНС Сумщини

Рятувальні підрозділи оперативно прибули на місце події та ліквідували всі осередки займання. Проте, попри зусилля надзвичайників, внаслідок атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє людей дістали поранення.

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС Сумщини

Наслідки обстрілу наразі уточнюються, на місці працюють служби.

Нагадаємо, нещодавно Росія атакувала будівлю ТЦК та житловий будинок в Полтавській області.

Генштаб ЗСУ кілька днів тому вперше показав на карті просування російських військ по Сумській області.