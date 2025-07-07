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На Сумщині обстріл спричинив масштабну пожежу — є жертви

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 07:51
Атака по Битицькому старостату — загинули мирні мешканці
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Сумщини

У Сумській області після ворожого обстрілу Битицького старостату виникла велика пожежа. Загорілися два приватні домоволодіння, а ще близько 20 будівель отримали пошкодження різного ступеня.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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Руїни будинку. Фото: ДСНС Сумщини

Рятувальні підрозділи оперативно прибули на місце події та ліквідували всі осередки займання. Проте, попри зусилля надзвичайників, внаслідок атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє людей дістали поранення.

Атака БпЛА на Сумщину
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС Сумщини

Наслідки обстрілу наразі уточнюються, на місці працюють служби.

Нагадаємо, нещодавно Росія атакувала будівлю ТЦК та житловий будинок в Полтавській області. 

Генштаб ЗСУ кілька днів тому вперше показав на карті просування російських військ по Сумській області. 

смерть пожежа Сумська область обстріли війна в Україні БпЛА
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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