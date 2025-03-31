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На Сумщине хотели присвоить ценные скважины— что решил суд

31 марта 2025 00:33
Виктория Козырь - редактор
Суд вернул в собственность громады Сумщины артезианские скважины
Артезианская скважина. Иллюстративное фото: Акватория
Виктория Козырь - редактор

В Сумской области состоялся суд по присвоению частным предприятием артезианских скважин. Выяснилось, что соглашение об обслуживании было заключено с нарушением требований.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, в апреле 2024 года Дружбовский горсовет и частное предприятие "Будкомфорт Дружба" заключили договор об обслуживании водопроводных сетей. Согласно ему частное предприятие взяло на себя обязательства обслуживать артезианские скважины и водопроводные сети, а также обеспечивать бесперебойное питьевое водоснабжение потребителей.

Речь шла об артезианской скважине №3 в городе Дружба, селе Чуйковка и селе Дорошевка.

Решение суда

Суд установил, что договор был заключен с нарушением требований закона об аренде государственного и коммунального имущества и закона об особенностях передачи в аренду объектов водоснабжения, находящихся в коммунальной собственности.

Поэтому суд признал сделку недействительной и обязал "Будкомфорт Дружба" вернуть Дружбовскому горсовету артезианские скважины и водопроводные сети.

Напомним, в Киеве застройщика обязали уплатить более 8,3 миллиона гривен в бюджет Киева.

Также в Киеве судили фельдшера, который обещал за деньги повлиять на решение ВВК.

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